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İşçilerine zam yapan patronun gerekçesi: Rahmetli babam rüyama girdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun grup personeline yüzde 10 zam yapma kararına ilişkin olarak detayları aktardı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:42
İşçilerine zam yapan patronun gerekçesi: Rahmetli babam rüyama girdi

Vahap Munyar, "Senegal’de demir-çelike 2 milyar dolar yatıracak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nuryıldız’ın patronu Şahin Nalbant, önceki pazar sabahı İstanbul Valisi Vasip Şahin’le Pelit’in fabrikasında aile buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, Akümsan’ın patronu Abdullah Bingöl ve Nurkan Nalbant katıldı" bilgisini aktardı.

"Abdullah Bingöl, Çetin Civata ile bilinen Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun grup personeline yüzde 10 zam yapma kararına ilişkin ilginç ayrıntıyı paylaştı" diyen Munyar, şöyle devam etti:

"Tecdelioğlu, rahmetli babasını rüyasında görmüş. Babası rüyasında, 'Oğlum, işçinize zam yapın' demiş. Bunun üzerine yılbaşı zammının 10 puanlık bölümünü şimdiden yapma kararı almışlar."

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