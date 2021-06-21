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İşinden evine "uçarak" gidiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gidiyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:08
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İşinden evine "uçarak" gidiyor

Askeri öğrenciyken 1991'de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu.

Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı.

Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.

Her gün işi gereği teleferikle çıktığı Babadağ'dan yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wingsuit uçuşu yaparak Ölüdeniz'e iniyor. Koçak daha sonra otomobiline binerek kısa bir yolculuğun ardından Ovacık mevkisindeki evine ulaşıyor. 

"HER GÜN BUNU YAPIYOR OLMAK BANA VE SPORUMA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyledi.

Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık hayali teleferiğe genel müdür olarak tecrübeleriyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koçak, "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. 3-4 dakikada yere iniyorum. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor" dedi. 

İşini severek yaptığını anlatan Koçak, "İşler bitince 1700, 1800, 1900 metre bazen 1200 metredeki pistlerden o gün müsait herhangi bir pilot arkadaşımla uçuyoruz. Sonra ben wingsuit ile atlıyorum. Bazen yere yakın bazen yerden uzaktan, bazen de uçan herhangi bir yamaç paraşütünün yanında süzülüp paraşütümü açarak yere iniyorum" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeCengiz Koçak
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