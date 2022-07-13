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İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:27
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İşsizlik rakamları açıklandı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.

 oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,3 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 20,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bine yükseldi.

İstihdam oranı da 0,5 puanlık artışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişiye çıktı.

İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan artışla yüzde 53,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta aylık bazda 0,9 saat düşerek 44 saate geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta aylık bazda 0,8 puan artarak yüzde 22,4'e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

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