İstanbul Adliyesi’nde çatışma!

İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen bir davanın tarafları arasında, adliyenin önündeki meydanda silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavgaya müdahale eden polis ekipleri bazı kişileri gözaltına aldı.

Adliye önüne takviye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede arama çalışması başlatan polis ekiplerinin, olaya karışanları yakalamak için çalışması sürüyor.

CNN Türk, çatışmanın, adliyede yargılamaları süren Sarallar ve Şahinler suç örgütleri arasında yaşandığını aktardı.

Hürriyet'e bilgi veren kaynaklar ise çatışmanın, Gazi Mahallesi'nde işlenen bir cinayetin iki tarafı hakkında olduğunu söyledi.