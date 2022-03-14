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İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağmasının ardından hukukçular harekete geçti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:00
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İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
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Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımları kamuoyunda tepki çekti. Önceki gün Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" demişti.

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan, Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”

TEPKİ YAĞDI

Ünlü şarkıcının bu sözlerine kısa sürede her kesimden sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişi, Tilbe’yi ifadelerinden dolayı kınadı.

TİLBE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ünlü şarkıcının paylaşımına yönelik tepkiler sürerken; İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

“SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK”

Tilbe’nin ifadelerinin ‘suç işlemeye yönelik tahrik’ suçunu oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Hayvanlara zehirli et vererek öldürülmeleri yönündeki çağrı TCK m. 214’teki suç işlemeye tahrik suçunu oluşturur. Sahipsiz de olsa bir köpek, kedi gibi ev hayvanı beta evcil hayvanı öldürmek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu m. 28/A/2’deki suçu oluşturacaktır.”

“Ayrıca bu suç basın ve yayın yoluyla işlendiği için TCK m. 218 uyarınca ceza yarı oranında artırılacaktır. Eğer bu çağrı nedeniyle tahrike konu 5199 sayılı Kanundaki suç da işlenirse, TCK M. 214/3 uyarınca Tilbe bu suçtan da azmettiren olarak sorumlu tutulacaktır.”

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