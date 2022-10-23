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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Baro'sunun ilk kadın başkanı oldu.

23 Ekim 2022 Pazar 19:26
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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu



İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu.

56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Alkışlarla karşılanan Saraç'a avukatlar sloganlar atarak destek oldu.


Baronun yeni başkanı Filiz Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Saraç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." dedi.

Saraç, daha sonra meslektaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avukat Filiz Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

1968 yılında  Trabzon’da doğan Filiz Saraç aslen Gümüşhane’lidir. 1991 tarihinden bugüne İstanbul Kadıköy’de serbest avukatlık yapmaktadır.

1984 - 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Sonrasında Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmıştır.

İstanbul Barosu’nda;

1996- 1998 Yönetim Kurulu Üyeliği,

2002-2004 Genel Sekreterlik,  

2004-2006 Başkan Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.

2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

Hukuk Okur Yazarlığı projesinin kurucusu ve TBB nezdinde proje ve genel koordinatörüdür.

Kamu Yararını Savunma Derneği’nin kurucu başkanı ve sonrasında da onursal başkanıdır.

Serbest avukatlığı yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2003-2009 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

“Ceza hukukunda BİNA ÇÖKMELERİ ” adlı yüksek lisans tezi önce makale olarak Legal Hukuk Dergisi’nde; 2008 yılında da  İstanbul Barosu tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen deprem davasında depremzede vekilliği yaptı. Baro Genel Sekreteri olarak 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminde yerinde incelemelere katıldı. 2004 yılında Pamukova’da meydana gelen tren kazasında Baro adına kaza sonrası tespitleri yaptıran Baro heyetinde yer aldı.

Kaynak: NTV

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