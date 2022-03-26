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İstanbul Boğazı girişinde yabancı cisim hareketliliği

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Cismin Ukrayna'dan denizde sürüklendiği bilinen mayınlardan biri olduğu düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu cismin SAS Timleri tarafından emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek için müdahaleye başlandığını açıkladı.

26 Mart 2022 Cumartesi 12:55
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İstanbul Boğazı girişinde yabancı cisim hareketliliği
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İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bahse konu mayın behnzeri cismin SAS Timleri tarafından emniyete alındığı ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığı belirtildi.

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

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