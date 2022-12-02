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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı!

İstanbul Boğazı girişinde iki gemi çarpıştı! Ekipler bölgeye sevk edildi

02 Aralık 2022 Cuma 20:47
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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı!



İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde bulunan Ahırkapı önlerinde bir kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Son dakika haberi... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı önlerinde 126 metre boyundaki "BURHAN DİZMAN" ve 147 metre boyundaki "TURAN C" isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı.

Çatışan gemiler için, KURTARMA-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptanın olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan KEGM tarafından paylaşılan fotoğraflarda, gemilerde hasar oluştuğu gözlemdendi.

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