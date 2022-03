İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen cisim belirlendi

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri'nin (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından etkisiz hale getirilmişti.

İKİNCİ KEZ İHBAR YAPILDI

Akşam saatlerinde Sarıyer- Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

ODESSA AÇIKLARINA DÖŞENEN MAYINLAR MI?

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar meydana geldiğini ve bu mayınların İstanbul Boğazı'na kadar sürüklenebileceğini belirtmişti.

KARADENİZ'DE BALIK AVLAMA YASAĞI

Gün içinde Boğaz'da yaşanan panik sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların ve vatandaşların can güvenliği için yeni bir karar alarak, Karadeniz'de ikinci bir duyuruya kadar balık avlamayı yasakladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ""Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur." denildi.

Bunun üzerine Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada beldesinde gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.