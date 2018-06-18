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İstanbul'da 2.5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak

Her yıl ortalama 75 bin 252 kişinin defnedildiği İstanbul'da İBB'nin verilerine göre boş mezar yeri sayısı 177 bin 172. Yani yeni mezarlıklar açılmazsa yaklaşık 2.5 yıl sonra İstanbul'da mezar kalmayacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:22
İstanbul'da 2.5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yaklaşık 102 bin 904, Anadolu Yakası'nda 74 bin 268 boş mezar yeri bulunuyor. Toplam boş mezar yeri sayısının 177 bin 172 olduğu tahmin ediliyor. Ancak boş yerler, yeni açılan mezar yerlerinde bulunurken, şehir içerisindeki tarihi mezarlıklarda boş yer neredeyse hiç bulunmuyor. Zira Aşiyan, Edirnekapı, Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıkların doluluk oranı yüzde 100 seviyesine yaklaştı. Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenazeleri defnedilebiliyor.

ZİNCİRLİKUYU'DA BOŞ MEZAR YERİ 25 BİN LİRA

DHA'nın haberine göre, Eyüp'te defnedilecek bir cenaze için 1100 lira istenirken, mezar yerini hayatta olan kişi talep ederse bu miktar 10 bin liraya çıkıyor. Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında yer tahsisi için 100 lira alınırken, bunu hayatta olan kişiler talep ederse rakam 4 bin liraya ulaşıyor.

Göktürk ve Bahçeköy'de defnedilen kişi için 100 lira talep edilirken, hayatta olan kişi kendisine mezar yeri tahsis etmek isterse, 2 bin lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebiliyor. En yüksek bedelin istendiği Zincirlikuyu'da defnedilecek cenaze için 6 bin lira, hayatta olan kişinin boş mezar yeri talep etmesi durumunda 25 bin lira ücret alınıyor.

MEZARLIKLAR DÖRT GRUBA AYRILIYOR

İBB'nin 2018 yılına ait ücret tarifesine göre, hayatta olanlara pahalı, cenazelere ucuz olan mezarlıklar, 4 bölgeye ayrılıyor. Birinci grup Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, cenaze için mezar yeri tahsisi 6 bin lira, cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi 12 bin 500 lira karşılığında yapılıyor. Bunun yanında, hayatta olan kişinin boş mezar yeri için 25 bin lira talep ediliyor.

İkinci grupta yer alan Eyüp Mezarlığı'nda, cenaze için mezar yeri tahsisi için bin 100 lira isteniyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi içinse 5 bin lira alınıyor. Boş bir mezar yeri tahsisi 10 bin lira karşılığında sağlanıyor. Üçüncü grup Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise cenaze için mezar yeri tahsisi için 100 lira alınıyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi içinse 2 bin lira ücreti isteniyor. Boş mezar yeri içinse 4 bin lira talep ediliyor.

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Dördüncü grupta yer alan Göktürk ve Bahçeköy mezarlıklarında da cenaze için mezar yeri tahsisi 100 lira ile ücretlendiriliyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi bin lira olarak uygulanıyor. Boş mezar yeri tahsisi ise 2 bin lira karşılığında sağlanıyor.

İSTANBUL'DA HER YIL BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR KİŞİ DEFNEDİLİYOR

Öte yandan İstanbul'da her yıl ortalama Bayburt'un nüfusu kadar kişi defnedilirken, doğanların sayısının ise 12 ilin nüfusundan fazla olduğu belirlendi. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise mega kentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor.

EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA 

İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557'si erkek, 33 bin 562'si kadın, 133'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca şubat ayında 6 bin 201, mart ayında 6 bin 522, nisan ayında 6 bin 125, mayıs ayında 6 bin 104, haziran ayında 5 bin 591, temmuzda 6 bin 4, ağustos ayında 5 bin 725, ekim ayında 6 bin 53, kasım ayında 6 bin 361 ve aralıkta ise 6 bin 855 kişi defnedildi.

Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı.

GEÇEN YIL 231 BİN 576 BEBEK DOĞDU

Öte yandan TÜİK verilerine göre, İstanbul'da 2017'de 119 bin 6'sı erkek, 112 bin 570'i kız olmak üzere, 231 bin 576 bebek doğdu. Bu sayı 2016'da 239 bin 236, 2015'te 242 bin 480, 2014'te 242 bin 118, 2013'te 229 bin 274, 2012'de 226 bin 594, 2011'de 213 bin 441, 2010'da 213 bin 821 ve 2009'da ise 210 bin 441 bebek olarak gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye'deki 12 ilin nüfusundan fazla.

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