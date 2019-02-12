İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit

İstanbul Çekmeköy'de saat 18:50'de 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerin Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar olduğu kaydedildi.

Çekmeköy'de saat 18:50'de bir askeri helikopter düştü. Askeri helikopterin Aydınlar Mahallesi Parkverde isimli bir siteye düştüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken bir yaralı askerin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Düşen helikopterin ABD yapımı UH-1 tipi olduğu bildirildi. Helikopterin kalkışından 34 dakika sonra düştüğü öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Belediye ekiplerimiz ve çok sayıda ambulans olay yerinde" açıklamasını yaptı. İsmail Erdem, "Sitenin bahçesinde, apartmanların arasına düştü" dedi.

Olayın görgü tanıklarından site sakini Seçil Baydaş, "Büyük bir ses duyduk. Çocuk parkına düşmüş. Bizim edindiğimiz bilgilere göre site sakinleri veya çocuklara hiçbir şey olmamış. Korkulu ve üzüntülüyüz. Anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonrası olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu. Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayda 4 askerin şehit olduğu belirtilirken şehit askerlerin Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları ifade edilirken askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı belirtildi.

Kazayla ilgili gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği kaydedildi. Açıklamada, "Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği saygıyla duyurulur" denildi.

Şehit olan askerlerin cenazeleri kaldırıldıkları Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenazelerin hastaneden çıkarılması esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da düşen helikopterle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul / 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşım daha yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’da dört kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili inceleme için Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kapsamlı incelemeyi müteakip sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından bu fotoğrafı paylaştı:

CNN TÜRK yayınına bağlanan bir görgü tanığı, "Helikopterin sağ pervanesi havadayken kırıldı, sonrasında da düştü" diye konuştu.

"İrtifa kaybedip alçalırken düştü"

Kanal D İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç'in olay yerinde aldığı bilgiye göre, emniyette yer alan ilk kayıtlara göre, askeri helikopterin irtifa kaybettiği, kademeli olarak alçaldığı, kendisine uygun bir alan aradığı, askeri lojmanların olduğu kısımda inmeye hazırken dengesini kaybederek yere doğru çakıldığı bilgisi geldi. Yaralıların çevredeki insanlar tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı. Erdinç, "Sitede yaşayanlardan yaralı olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi alınamadı" açıklamasını yaptı. Düşen helikopterin nakliye tipi bir helikopter olduğu öğrenildi.

Aydınlar Muhtarı ise "Helikopter boş alana düştü" açıklamasını yaptı.

Aynı ilçede geçtiğimiz Kasım ayında da bir askeri helikopter düşmüş, 4 asker şehit olmuştu.

CHP'li Akif Hamzaçebi de olay yerinden bu fotoğrafları paylaştı;