İstanbul'da büyük deprem!

İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu. Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi.

Depremin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı:

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.