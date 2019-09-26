Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

İstanbul'da büyük deprem!

İstanbul'da deprem meydana geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
İstanbul'da büyük deprem!

 İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu. Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi.

Depremin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı:

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.

banner22
Son Güncelleme: 26.09.2019 14:23
Anahtar Kelimeler:
DepremBüyükIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Başkanı'ndan deprem açıklaması: "Hasarlı binalara girmeyin"
AFAD Başkanı'ndan deprem açıklaması: "Hasarlı binalara girmeyin"
İstanbul"da deprem sonrası GSM hatlarında kesinti!
İstanbul"da deprem sonrası GSM hatlarında kesinti!
Türkiye Gazete Manşetleri - 26 Eylül 2019
Türkiye Gazete Manşetleri - 26 Eylül 2019

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim