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İstanbul'da canlı yayın yaparken ısırıldı!

Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncıları İstanbul’da eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıya kaldı. Yayıncılar, "@justketh" kullanıcı adıyla İstanbul'dan yayındayken yayıncı Jay Streazy, çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı. Twitch yayıncısını ısıran çocuk sosyal medyada gündem oldu.

14 Ağustos 2022 Pazar 19:15
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İstanbul'da canlı yayın yaparken ısırıldı!


Sosyal medya Twitch yayıncısını ısıran çocuğu konuşuyor... "@justketh" kullanıcı adıyla ünlü platform Twitch'te yayın yapan ve dünyadaki önemli yerleri gezip, tanıtan yayıncılar İstanbul'a geldiğinde çok ilginç bir olayın parçası oldu. Ünlü Twitch yayıncısı Jay Streazy, çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı.

TWITCH YAYINCISINI ISIRAN ÇOCUK SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Twitch'teki canlı yayına yansıyan o anlarda, yemek yemek için bir masaya oturan yayıncıların yanlarına çiçek satan bir çocuğun geldiği ve masaya bir dal gül bıraktığı görüldü. Bu sırada yayıncı Jay Streazy'in çocuğa "No" (Hayır) dediği duyuldu.

Streazy, isteksiz halinden sonra koluna sarılan çocuğu yine reddetti. Ancak çocuk hiç beklenmedik bir şekilde ünlü yayıncının kolunu ısırdı. Bu sırada Streazy'nin acı çığlığı duyuldu.

Jay Streazy neye uğradığını şaşırırken, çocuk, bu akılalmaz hareketinin ardından masadaki gülü de alıp yayının kadrajından çıktı.

O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.

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