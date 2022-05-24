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İstanbul'da DAEŞ'li canlı bomba yakalandı

İstanbul Emniyeti, kentte canlı bomba eylemi hazırlığındaki DAEŞ'li bir teröristi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

24 Mayıs 2022 Salı 15:16
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İstanbul'da DAEŞ'li canlı bomba yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ’li canlı bomba yakalandı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerinin DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Son olarak canlı bomba eylemi yapılacağına yönelik bilgiler bulunan teröristle ilgili polis ekipleri harekete geçti.

Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı yabancı uyruklu örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.

BU YIL 12 SALDIRI ENGELLENDİ

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DAEŞ’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

FARKLI OPERASYONLARDA 4 GÖZALTI

Ayrıca DAEŞ terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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