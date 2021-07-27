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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 709 kişi yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamalarda, çoğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 709 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

27 Temmuz 2021 Salı 14:01
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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 709 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti, 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçmenlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelindeki 11 ilçede Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalara İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 

Düzensiz göçmen uygulamalarında Maltepe ve Bakırköy ilçelerinin sahil kesiminde Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen ve yasal oturma izni bulunmayan 214’ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 709 düzensiz göçmen yakalandı. 

Yakalanan söz konusu kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDüzensiz Göçmen Operasyonu
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