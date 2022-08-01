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İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı

İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuz enflasyonu aylık bazda yüzde 4,09 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 99,1 olarak gerçekleşti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:57
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İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı
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İstanbul'un enflasyonu üç haneye yaklaştı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, perakende fiyatlar temmuzda aylık yüzde 4,09, yıllık yüzde 99,1 artış kaydetti..

İstanbul'un enflasyonu bu sonuçla 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aynı ay üretici maliyetlerindeki artışı gösteren toptran fiyatlar endeksi ise aylık yüzde 3,10, yıllık yüzde 87,95 oldu.

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