İstanbul'da gök delindi

İstanbul'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmaları yapıyor.

Bazı vatandaşlarsa şiddetli yağışa yolda yakalandı.

ULAŞIMDA AKSAMA

Yağışın etkisiyle toplu taşıma seferlerinde de aksama yaşanıyor.

Önlem amaçlı bazı durakların kapatıldığını duyuran Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında trenlerin düşük hızla ilerlediğini belirtti.

YAĞIŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul'u etkisi altına alan ''gök delindi'' derecesinde yağan yağmur ne zamana kadar devam edecek?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artıracak.

Öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

HAVA ULAŞIMINA YAĞMUR ENGELİ

Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle Tel Aviv-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.

Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için sıra bekleyen çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kald