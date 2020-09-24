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İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38' de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. " denildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 17:13
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İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

Marmara Denizi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.  İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

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