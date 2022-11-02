Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

İstanbul'da kadın cinayeti...

İstanbul'da bir kişi, eşini uyurken silahla öldürdü.

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:03
34 Okunma
İstanbul'da kadın cinayeti...



Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti.

Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı.

Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Dışişleri Bakanı'ndan sert mesaj!
TC Dışişleri Bakanı'ndan sert mesaj!
Karısıyla kaçan arkadaşını trafikte yakalayıp öldürdü
Karısıyla kaçan arkadaşını trafikte yakalayıp öldürdü
Adnan Oktar'ın gözü şimdi de 'genç ve güzel avukat'larda
Adnan Oktar'ın gözü şimdi de 'genç ve güzel avukat'larda










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim