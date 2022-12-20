İstanbul'da kar sürpriz yaptı...

Hafta sonu neredeyse tüm yurtta bahar havası etkisini gösterirken, hafta başıyla birlikte kış yüzünü göstermeye başladı. Pazartesi itibariyle yurt genelinde sıcaklıklarda büyük düşüşler yaşanırken, kar yağışı da bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. İstanbul'da mevsimin ilk karı yağarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 20 Aralık salı bugün için yeni hava durumu tahminleri geldi.

İstanbul'un 118 km dışındaki Kocaeli Kartepe dün sabah saatlerine başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. İstanbul'da sıcaklıklardaki ani düşüşün ardından mevsimin ilk karı ise Silivri'de yağdı. Gece 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı bölgede etkili oldu.

KARTEPE DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün içinde şiddetini artırdı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı ile Sisli Vadi bölgelerine gelerek kar topu oynadı.

TÜRKİYE GENELİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI: TARİH VERDİ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yurt geneli için kar yağışı beklentisi olduğunu duyuran Ökten "Amerika modeli Türkiye geneline ay sonu ve Ocak başı için kar veriyor." diye yazdı.