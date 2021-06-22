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İstanbul'da kundakçı koca dehşeti: 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti

Ümraniye'de babasının ateşe verdiği evden yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Kerem Güney'in yaşam mücadelesi bir gün sürdü.

22 Haziran 2021 Salı 14:17
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İstanbul'da kundakçı koca dehşeti: 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de dün evini ateşe veren bir baba, karısının ölmesine oğlunun da ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 7 yaşındaki Kerem Güney de yaşam mücadelesini kaybetti.

Armağanevler'deki bir binanın ikinci katında dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Anne Arzu Rahman Güney kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 7 yaşındaki Kerem Güney ise hayatını kaybetti.

YANGINI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ ÇIKARMIŞ

Polis, yangını kadının boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney’in çıkardığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü.

KUNDAKÇI KOCA KÖPRÜDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Mehmet Güney'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Güney’in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Kundakçı Koca Dehşeti
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