İstanbul'da polis baskınına rağmen oynamaya devam ettiler: Cezayı hangimiz ödeyecek?

İstanbul Kağıthane'deki bir kahvehaneye düzenlenen baskında, bir grup kişi cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için polise beklerken 'oyun' oynadılar.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

''CEZAYI ÖDETMEK İÇİN OYNAMAYA DEVAM''

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.



Baskın anları kahvehanedeki bir kişi tarafından kaydedildi. İçeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.