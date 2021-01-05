Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

İstanbul'da polis baskınına rağmen oynamaya devam ettiler: Cezayı hangimiz ödeyecek?

İstanbul Kağıthane'de polis, yasak olduğu halde oyun oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

05 Ocak 2021 Salı 14:34
375 Okunma
İstanbul'da polis baskınına rağmen oynamaya devam ettiler: Cezayı hangimiz ödeyecek?

İstanbul Kağıthane'deki bir kahvehaneye düzenlenen baskında, bir grup kişi cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için polise beklerken 'oyun' oynadılar. 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

''CEZAYI ÖDETMEK İÇİN OYNAMAYA DEVAM''

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.

Baskın anları kahvehanedeki bir kişi tarafından kaydedildi. İçeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
“2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”
“2020 KKTC için önemli bir yıl oldu”
Çin aşısı Türkiye'de analiz ediliyor
Çin aşısı Türkiye'de analiz ediliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim