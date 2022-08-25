İstanbul'da sokaklar göle döndü!

Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor.

Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı



Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.



Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI

Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.



Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.

SU TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ

Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.



NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



YOL ÇÖKTÜ



Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü.