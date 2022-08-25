Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

İstanbul'da sokaklar göle döndü!

AFAD ve Meteoroloji'nin verdiği art arda uyarıların beklenen sağanak İstanbul'da başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:23
16 Okunma
İstanbul'da sokaklar göle döndü!


Geri dönen yaz sağanaklarından İstanbul da etkileniyor.

Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

ESENYURT'TA YİNE SU BASKINI

Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.

Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü Esenyurt'ta bazı evleri su bastı.

SU TORBALI BARİKAT ÖNLEMİ

Esenyurt'un bir mahallesindeyse camii su basmaması için 'kum torbalı' barikat önlemi alındı.


NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Öte yandan Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı verilen megakentte, yağışlı havanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

YOL ÇÖKTÜ


Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi
Türkiye'de yoksulluk sınırı 21 bin 784 TL’ye yükseldi
Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak
Devlet yerli ve milli kenevir tohumu satacak
Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu
Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB duyurdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim