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İstanbul'da son durum: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji'nin "turuncu" alarmla uyardığı İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.

12 Mart 2022 Cumartesi 23:40
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İstanbul'da son durum: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti.
Kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

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Özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, E-5 karayolunda araçlar mahsur kaldı

Araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde güçlükle ilerledi.

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Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Beşiktaş'ta sürücüler yolda kaldı

Etkisini artıran kar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kar yağışı Maslak Ayazağa yolunda etkili oldu. Vatandaşlar, yokuşu çıkamayan dolmuşu ittirdi.

İstanbul'da başlayan kar yağışı İstiklal Caddesi'nde etkili oldu.

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MeteorolojiIstanbul
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