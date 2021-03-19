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"İstanbul'da üçüncü dalga yaşanıyor"

Türkiye'de Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, İstanbul'da, salgının üçüncü dalgasının yaşandığını söyleyerek, test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor” dedi.

19 Mart 2021 Cuma 17:16
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"İstanbul'da üçüncü dalga yaşanıyor"

İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değindi.

“Önümüzdeki haftalarda sıkıntılı günler yaşayabiliriz”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var. Pazartesi gününden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor"

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkati çeken Yavuz, "Bu çok sevindirici bir durum. Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle. Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kapalı ortamlarda bulunmamak, mecbursanız da maskesiz asla durmamak, kalabalık ortamlara da maskesiz girmemek, çok sık bir şekilde ortamı havalandırmak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"Coronavac aşısı İngiliz mutasyonunda da etkili"

Türkiye'de 10 milyondan fazla kişiye uygulanan inaktif virüs aşısı CoronaVac'ın yeni varyantlara etkisi hakkında Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Sonuçları bilimsel makale olarak henüz yayınlanmadı ama İngiltere varyantı yani V1'de aşı etkinliğinde çok bir fark olmadığı gösterildi. Kullandığımız aşının, Türkiye'de de en fazla yayılan ve önümüzdeki haftalarda da en baskın suş haline geleceğini tahmin ettiğimiz İngiliz varyantı ile D614, yani orijinal formdaki Wuhan suşuna etkinliğinin benzer çıktığını ifade etti Halk Sağlığı Kurumu'nda çalışan arkadaşlarımız" dedi.

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