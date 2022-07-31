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İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü

İstanbul'da oturduğu evin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

31 Temmuz 2022 Pazar 11:40
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İstanbul'da yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü
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İstanbul Şişli'de yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken kadına polis müdahale etti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G, iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı.

Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.

N.G, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı.

İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.

Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.

N.G'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenildi. 

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