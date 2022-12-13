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İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global canlı yayınında İstanbul depremiyle ilgili korkutan tabloyu anlattı. “En az 320 bin kişi ölümle burun buruna” açıklaması yapan Görür, “Bu işin şakası yok” dedi. İşte Naci Görür'ün hesaplamaları...

13 Aralık 2022 Salı 22:44
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İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama!



Haber Global ekranlarında canlı yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan deprem ve deniz jeolojisi uzmanı, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İstanbul depreminde 59-60 bin bina çökecek" diyen Görür, “En az 320 bin kişi ölümle burun buruna” açıklaması yaptı.

Görür’ün açıklaması şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, olası deprem durumunda 59-60 bin bina çökecek. Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu bu 59-60 bin bina için şöyle bir hesap yapıyorum. İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var. Bunun 60 bini çok ağır hasar alacak. 60 binin 50 binini bile hesaptan çıkarıp sadece 10 bin binada çok ağır hasar olacağını bile düşünsek, her bina da 4 katlı olsun, 40 bin kat yapar. Her kat 2 daire olsa 80 bin daire yapar. Her dairede 4 kişi olursa 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna kalacak demektir. Bu işin şakası yok.

İşte Naci Görür’ün tane tane hesap yaptığı o anlar:

“GÖÇÜK ALTINDAKİ İNSANLARI KURTARMAK FAYDA ETMEYEBİLİR”

Naci Görür deprem durumunda İstanbul’da yaşanabilecek keşmekeşe de şu sözlerle dikkat çekti:

“İstanbul'da trafiğe bakın ve park yeri, sokaklarda park yeri sınırlı. 59-60 bin bina çökecek. Bu binalardan sonra o yolların ne kadar kullanılacağını siz düşünün, trafiği düşünün. Göçük altında kalanları, biz amaca uygun yerlere götüremeyiz. İstanbul'da hastaneye gidemediği veya tıbbi ilgi göremediği için kaybedeceğimiz insanlar olabilir. Göçük altındaki insanları kurtarmak da fayda etmeyebilir. Deprem sırasında olabilecekleri tasavvur etmek için normal zamanda İstanbul'da karşılaştığımız keşmekeşleri düşünün bir kıyaslama yapın, göreceksiniz.”

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