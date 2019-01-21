İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihleri resmen duyuruldu. İlan edilen programa göre 1 Mart'ta TSİ 02.59'da başlayacak olan taşınma işlemi 3 Mart'ta TSİ 00.00'da sona erecek.

İstanbul Havalimanı’na transfer programı dünyaya da resmen duyuruldu.

NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı.Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı.

NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine de yer verildi. Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 45 saatlik taşınma süreci şöyle;

Taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00’de (00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00 bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base (üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.İki havalimanı birlikte saatlik 35 iniş ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.