İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışları da başladı

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Aycı, havalimanında kar temizle çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız. Hem TGS'miz, hem Türk Hava Yolları Teknik hem de İGA'nın ekipleri seferber olmuş durumdayız. Yarın önce 10 uçak kaldırıp daha sonra saatte 20 uçaklık kapasiteyle uçak kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz, saatte 40 uçaklık kapasiteye ulaştığımızda operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak." diye konuştu.

Aycı, diğer havalimanlarına divert etmiş uçakları, ekipleri ve yolcuları da yarın kademe kademe İstanbul Havalimanı'na almaya başlayacaklarını dile getirerek, yarının kendileri için çok yoğun bir gün olacağına dikkati çekti.

İkinci pistin de açılacağını aktaran Aycı, "Sabaha kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak. İkinci pist ve onun etrafındaki de-icing pistleri de açılınca operasyon çok hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Aprondaki uçaklara yapılan işlemleri de anlatan Aycı, şu bilgileri paylaştı:

"Önce uçağın altını temizliyoruz. Sonra pushbacklerle uçakları çekiyoruz. Ardından tamamen kepçeler girip karı çekiyorlar, o uçağı çekip operasyona hazır hale getiriyoruz. Yine THY Teknik teknisyenlerimiz tarafından motorların önündeki karlar ve buzlanmalar temizleniyor. Sabahleyin solüsyonlar da dökülecek ve o dökülen solüsyonlarla buzlanmanın önüne geçmiş olacağız. Zira çok hızlı buzlanma var görüyorsunuz, aşırı soğuktan dolayı. Hem İGA hem de bizim ekiplerimiz 36 saattir, 72 saattir uykusuz çalışan ekiplerimiz evlerine dahi gitmeden çalıştılar. Rotasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Hiç rotasyon yapmadan uykusuz çalışan ekiplerimiz de var."

Devletin de tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Aycı, bakanlıklar ve diğer havacılıkla ilgili kamu kurumları ile kar temizleme çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceklerini anlatan Aycı, şunları ifade etti:

"Çalışmalar yarın da devam edecek. Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceğiz. İşimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz çalışıyor. Yorgunluk nedir bilmeden burada insan üstü bir gayretle tüm ekipler çalışıyor. İnşallah hep birlikte gayretle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bu afetin de bu hava şartlarında üstesinden geleceğiz."