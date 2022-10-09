İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, doğalgazdan kaynaklandığı belirlenen patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, binada arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.