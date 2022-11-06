İstanbul maratonunda renkli görüntüler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu tamamlandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden maraton startını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dünyanın her yerinden gelen koşucular olduğunu belirterek, "Bir efsaneye göre maraton, bir savaş sonrası bir ulağın, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda koşunun anlamı başka bir yere evrildi" dedi.

Anadolu yakasından başlayan ve Avrupa yakasında son bulan organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapıldı.

ERKEKLERDE PARKUR REKORU

Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.

56 ELİT ATLET YARIŞTI

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele etti. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyordu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.

Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açıldı.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı halk koşusu da gerçekleşti .8 kilometrelik parkur, renkli görüntülere sahne oldu.



Bazı katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken, bazı katılımcılar da köprüdeki dubaların üzerine çıkarak fotoğraf ve video çekti. Gruplar halinde katılım sağlayan bazı yarışçıların ise grup veya derneklerine ait pankartlar taşıdıkları dikkati çekti.

Her yaş ve kesimden katılımcılar, yazdan kalma sıcak havayı da değerlendirdi. Katılımcılar bazıları yürüyerek bazıları da koşarak, kıta değiştirmenin keyfini yaşadı.



Katılımcılar, 8 kilometrelik parkuru Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde tamamladı.

1979 YILINDA BAŞLADI

İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.

Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu'nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Bu döneminde maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu.

DÜNYANIN SAYILI MARATONLARI ARASINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde daha da büyüyen organizasyon, dünyanın sayılı maratonu arasına girdi.