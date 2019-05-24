Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

İstanbul uçuşu olanlar dikkat

İstanbul havalimanlarında iniş ve kalkışlar aksıyor, uçaklar yönlendiriliyor

24 Mayıs 2019 Cuma 11:05
İstanbul uçuşu olanlar dikkat
banner44

İstanbul'da bu sabah etkili olan rüzgar ve sağanak yağış şehirde hava trafiğini aksattı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışta gecikmeler yaşanırken bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi. Kimi uçaklar ise uzun turlar sonrası iniş yapabildi.

İstanbul'da gece geç saatlerde başlayan yoğun yağış ve kötü hava koşulları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkiledi.

banner41
Habertürk'te yer alan habere göre iki havalimanında da hava şartları nedeniyle kalkışlarda rötar yaşanıyor. Flightradar'ın verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı için inişte 38, kalkışta 25 dakika ortalama gecikme var. İstanbul havalimanı için bu süre inişte 10, kalkışta 31 dakikaya ulaşıyor.

Öte yandan, söz konusu iki havalimanında iniş izni isteyen bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirilirken bazı uçaklar da uzun turlar attıktan sonra teker koyabildi. Örneğin, Ankara'dan 6:55'te kalkması planlanan TK7241 sefer sayılı İstanbul uçağı ancak 7:47'de kalkabildi. İniş öncesi de Armutlu Yarımadası üzerinde yaklaşık yarım saat boyunca tur attı.

Yolcular konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken, İstanbul Havalimanı'nda rüzgar saatte 32 kilometreye kadar çıkmış durumda.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Istanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, Sondaj Faaliyetleri Konusunda Muhataplarını Bilgilendirdi
Çavuşoğlu, Sondaj Faaliyetleri Konusunda Muhataplarını Bilgilendirdi
Erdoğan Putin ile telefonla görüştü
Erdoğan Putin ile telefonla görüştü
Türkiye Gazetel Manşetleri - 14 Mayıs 2019
Türkiye Gazetel Manşetleri - 14 Mayıs 2019

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim