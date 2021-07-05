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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tüfek açıkladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, Sinovac ile yapılan hatırlatma dozlarının Faz 2 çalışmalarının sonuçlandığını belirtti. Prof. Dr. Tüfek, 3. doz Sinovac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve vücutta gerekli antikor düzeyini oluşturduğunu söyledi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:37
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tüfek açıkladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, 3.doz Sinovac ile yapılan hatırlatma aşısı sonucunda, vücudun gerekli antikoru oluşturduğunu ve çalışma sonuçlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tüfek, "2 doz Sinovac yapılanlara 3. doz Sinovac (hatırlatma) yapılmasının Faz 2 çalışmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça iyi, aşıdan 15 gün sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor. Gerçek yaşam verilerini de bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 05.07.2021 11:39
Anahtar Kelimeler:
SinovacSinovac Aşısı
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