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İstanbul uyumadı: Deprem sonrası 188 artçı

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,1 olan 188 artçı sarsıntı oldu.

27 Eylül 2019 Cuma 11:15
İstanbul uyumadı: Deprem sonrası 188 artçı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 188 artçı sarsıntı meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" açıklaması yaptı.

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Istanbul
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