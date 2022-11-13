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İstanbul Valisi'nden açıklama

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi. Patlamanın nedenine yönelik henüz bir açıklama yok.

13 Kasım 2022 Pazar 16:13
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İstanbul Valisi'nden açıklama



İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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