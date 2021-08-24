İstanbul'da bir bina çöktü

İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yeri çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Son Güncelleme: 24.08.2021 17:11
İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yeri çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.