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İstanbul'da bir bina çöktü

İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

24 Ağustos 2021 Salı 15:42
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İstanbul'da bir bina çöktü

İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yeri çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 17:11
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