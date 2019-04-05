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İstanbul’da “Büyük Göç” başladı

05 Nisan 2019 Cuma 09:03
İstanbul’da “Büyük Göç” başladı
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Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı.

Türk Hava Yollarının (THY) malzeme ve araçları, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59’da tamamlanacak toplam 45 saat planlanan taşınma sürecinde, 707 tır seferi ile yeni evi İstanbul Havalimanı’na taşınacak.

THY’ye ait ait malzeme ve araçların yüklendiği konteynerler, tırlarla aprondan İstanbul Havalimanı’na nakledilecek.

Taşınma boyunca, yaklaşık 700 operasyonel araç da kara yolu ile Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı’na götürülüyor.
Atatürk Havalimanı’nda belirlenen üç noktada bekleyen tırlara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme peyderpey yükleniyor.

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10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yükün, 5 bin tır hacmine eş değer olduğu ve bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte katedeceği mesafenin ise 400 bin kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Taşınma için tırların dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedeceği belirtildi.

Bin 800’den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, Basın Ekspres Yolu’na alternatif güzergahlar da belirlendi.

Ayrıca, acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla güzergahlarda görev alıyor.

Taşınma sırasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, güzergahlardaki 5 ayrı noktada “backup” istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edilebilecek.(AA)

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Kara sahin 2019-04-05 10:02:42

Ne abarti var bee anadolu ajansi

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