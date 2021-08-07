Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

İstanbul'da cemaate vaaz yerine doktordan aşı bilgilendirmesi

Koronavirüs ile mücadele sürerken aşı ile ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması ve soruların yanıtlanması amacıyla Avcılar’da Cuma namazına gelenlere vaaz yerine uzman doktor aşı bilgilendirmesinde bulundu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:26
18 Okunma
İstanbul'da cemaate vaaz yerine doktordan aşı bilgilendirmesi

Bulaşıcı hastalıklar konusunda doktorasını yapan Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Abbasoğlu'nun toplumun her kesime ulaşmak amacıyla proje hazırladı.

İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan'ın yanı sıra Avcılar Kaymakamlığı ve Müftülüğün onayı ile cami, cem evi, sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri de kapsayan bilgilendirmeler yapılması benimsendi.

Bu doğrultuda Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Abbasoğlu, Avcılar Merkez Ulu Camii’nde Cuma namazından önce vaizin yerini alarak cemaate mihraptan seslenirken koronavirüs ile mücadelede aşı olmada tereddüt edenlerin kafalarındaki sorulara yanıt vermek istediğini anlattı.

Merkezi sistem ile ilçedeki bütün cami ve mescitlere de sesi ulaşan Uzman Dr. Abbasoğlu, sonbahar, kışa girilirken toplumsal bağışıklık düzeyini en üst düzeye yükseltmeyi çift doz aşılı oranını yüzde 60-70'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Avcılar'da günde ortalama 100 vaka görüldüğünü, 3 entübe ve 20-30 kadar hastanede tedavi gören kişi bulunduğunu anlatan Dr. Abbasoğlu, “Önümüzde atlatmamız gereken kritik bir süreç var. O nedenle sizlere bu kutsal makamdan seslenmek istedim” dedi.

Uzmanın anlattıklarını dinleyenlerden Bülent Gökmen, “Keşke daha önce olsaydı. Tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran bir bilgilendirme oldu. Ailemde hepimiz aşımızı olduk. Kronik rahatsızlığı olan annemin sırasını bekliyoruz” dedi. Cemaatte bulunanlardan Yaşar Benli, “Allah emeği geçen herkesten razı olsun diye konuştu. Halit Kaya da, uzmanın cemaatin karşısına çıkarak yaptığı bilgilendirmeyi, “İnanılmaz nokta atışı” olarak nitelendirdi.

Avcılar İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan, benzer çalışmayı toplumun her kesimine ulaştırarak, bu salgın ile mücadele kapsamında olumlu sonuç almak istediklerini, camideki vaaz öncesi aşı bilgilendirmesi ile ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ekledi. 

Son Güncelleme: 07.08.2021 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye
Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye
Tek aşı eşittir hiç aşı
Tek aşı eşittir hiç aşı
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü
Makinistler treni durdurup orman yangınını söndürdü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim