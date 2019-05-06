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İstanbul’da seçiminin neden iptal edildiği açıklandı!

06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:07
İstanbul’da seçiminin neden iptal edildiği açıklandı!
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. YSK iptal kararını, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük iddiasına dayandırdı. Yeniden seçimller 23 Haziran'da yapılacak. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

MHP’NİN İTİRAZI YARIN GÖRÜŞÜLECEK

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

AYNI ADAYLAR MI YARIŞACAK?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

OY PUSULASI BASIMI

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da Büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.

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Son Güncelleme: 06.05.2019 20:07
Yorumlar
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Iskele genclik 2019-05-06 21:54:59

Bu secimde imamoglu daha farkli kazanacakkkkk

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Bıkkın 2019-05-06 23:28:33

90+ Binali atana kadar yani... Eyi be ne demokrasi! Hep beraber batıyoruk bunlar neyin derdinde. Koltukçular yeyiciler sizi

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Hms 2019-05-06 23:32:16

Iskele genclik sen oyle san ak parti onun ayarini cekmistir yas tahtaya basmaz gavura benzerler

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Vatandaş 2019-05-06 23:38:50

Ula nedir bu imamoğlu fanatikliği bizim kıbrıslıların.İmamoğlu kim chppkk dan aday.eğer istanbul düşerse kıbrısta düşer

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Bıkkın 2019-05-07 00:28:57

Sizden olmayan herkes terörist zaten değil? Kim nasıl düşüyor a abdulli vatandaş, sanki da düşman kuvvetleri alacak. Git o keşke yunan kazansaydı deyen adamın cenazesine, yıl oldu 2019 halen daha chpkk der ibretlik vAllahi bu yaşa gadar bu zekaynan yaşamış

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Doğru Söz 2019-05-07 00:55:04

Bu İstanbul BBB seçimi yenilenmesi değildir. Reyis'in diktatörlük konusunda sınır tanımaz noktaya geldiğinin göstergesidir. TC Mezar taşına 29 Ekim 1923 - 6 Mayıs 2019 yazılabilinir.

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