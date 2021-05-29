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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:38
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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Son Güncelleme: 30.05.2021 00:01
Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Fethi
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