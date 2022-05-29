İstanbul’un Fethinin 569. Yılı kutlandı

İstanbul'un fethinin 569. yılı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Fetih kutlamalarına yoğun ilgi var. Tören alanında boş yer kalmadı.

Törende önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum alanı dolduranlara hitap etti. Bakan Kurum, "Vizyonsuzluk kaybedecek, vizyon kazanacak. Yeşile, fidana karşı çıkanlar değil yeşile sevdalı olanlar kazanacak" dedi.

Kürsüye daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli çıktı. Bahçeli, "Millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimi ferah ve sefaya kavuşturacak ihya vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin hatırına ve gündemine gelmemiştir. Fakat aklını kiraya verenler, siyasetini rehin bırakanlar, vicdanını esir düşürenler akletmek şöyle dursun, ne ahde vefayı bilirler, ne ahlakı tanırlar ne de vatan millet sevgisine bağlı kalırlar. İşleri güçleri fitne fesattır, geçim kapıları gıybettir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de törene katıldı. Tören resmen saat 16:30'da başladı.

Fetih kutlamalarıyla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan halkı selamladıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

SOLOTÜRK GÖSTERİ YAPTI

SOLOTÜRK ekibi yüz binlerce katılımcıya şov yaptı. Akrobatik hareketlerle katılımcıları büyüleyen SOLOTÜRK dünyada eşi benzeri olmayan hareketlerini sergiledi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak. Dev millet bahçesinde, 145 bin 300 ağaç olacak.

İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.