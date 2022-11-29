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İşte altılı masanın adayı ve yardımcıları

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni açıklayan 6'lı masada gözler yeniden cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Dün açıklanan Anayasa taslağındaki satır aralarına dikkat çeken gazeteci Fatih Portakal, 6'lı masanın adayını açıkladı. "Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti." diyen Portakal, yüzde 99 diyerek isim verdi. Portakal ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılarının da kim olacağını söyledi.

29 Kasım 2022 Salı 13:41
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İşte altılı masanın adayı ve yardımcıları



Türkiye seçim için geri sayımını sürdürürken, siyasi partiler ve ittifaklar da çalışmalarına hız verdi. Son olarak AK Parti "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programıyla İstanbul'da seçim startını verirken; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi'nden (SP) oluşan 6'lı masanın 84 maddelik 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' açıklandı.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Siyaset kulisleri her geçen gün hareketlenirken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun yanıtı ise henüz belli değil.

FATİH PORTAKAL YÜZDE 99.9 DİYEREK İSİM VERDİ

6'lı masanın adayıyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan ise çok konuşulacak bir iddia geldi. Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı canlı yayında, şu ifadeleri kullandı:

Dün açıklanan 6'lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Bu durumda 54 yaşındaki Ekrem İmamoğlu elendi, 55 yaşındaki Ali Babacan elendi, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu elendi hatta 66 yaşındaki Meral Akşener de elendi. Bu isimler uzun yıllar daha siyasetin içerisinde olacaktır.

Mansur Yavaş ise HDP'den ambargolu bir isim.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 'aday altılı masanın içerisinden çıkacak' demişti. Ben bu cümleye baktığımdan altı liderin içerisinden çıkacağını hissediyorum .

Geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ile 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor.

"NET BİR ŞEKİLDE O İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU"

CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu.

YARDIMCILARI KİMLER OLACAK?

Geçiş sürecinde 6'lı masadaki diğer tüm liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreceğiz. Taşın altına herkes elini koyacak.

Son Güncelleme: 29.11.2022 14:45
Anahtar Kelimeler:
Altılı MasaFatih Portakal
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