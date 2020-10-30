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İŞTE İZMİR’DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMİN ETKİ ALANI

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı.

30 Ekim 2020 Cuma 15:21
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İŞTE İZMİR’DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMİN ETKİ ALANI

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Deprem aynı zamanda Ege’nin karşı kıyısında bulunan Yunanistan’ın da bazı bölgelerinde hissedildi.

Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

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