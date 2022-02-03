İşte Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

UKRAYNA'DA İHA ÜRETİMİ YAPILACAK

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla birlikte, İHA’ların Ukrayna'da üretimi sağlanacak.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar;

* Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması,

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.

* Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.