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İşte Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 21:47
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İşte Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

UKRAYNA'DA İHA ÜRETİMİ YAPILACAK

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla birlikte, İHA’ların Ukrayna'da üretimi sağlanacak.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar;

* Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması,

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.

* Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy imzaladı.

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov imza attı.

* Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko imzaladı.

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