Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
banner107

İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi!

Eskişehir'de bir binada kapıcılık yapan Yunus Emre Aydoğdu işten çıkarılmasına öfkelenip, 11 katlı binanın çatı katındaki kapıcı dairesinde yangın çıkardı. Alevlerin binayı sarmasıyla 66 dairedeki 200 kişi tahliye edilirken, yangın 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Aydoğdu'nun kaçmadan önce yangın söndürme sistemindeki vanaları kapattığı öğrenildi.

07 Kasım 2021 Pazar 10:26
127 Okunma
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi!
banner108

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloktu sitenin 11 katlı C bloğu çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Eskişehir -İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, yangın çıkarıp kaçtı

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis ekiplerince tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir -İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, yangın çıkarıp kaçtı

''İŞTEN ÇIKARMALARINA KIZDIM, YANGINI BİLEREK ÇIKARDIM''

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla soruşturma başlatırken, yangını bugün işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığını tespit etti. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın çıkardıktan sonra kaçan Aydoğdu, yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu'nun 'İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" dediği öğrenildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eskişehir -İşten çıkarılmasına kızan kapıcı, yangın çıkarıp kaçtı

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDEKİ SU VAKALARINI KAPATMIŞ

Site yöneticisi Osman Emral, yangının çatı katında yer alan kapıcı dairesinde çıktığını ve kapıcı Aydoğdu'nun yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatarak kaçtığını söyledi. Emral, ''C bloğun kapıcısı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin fesih edildiğini tebliğ ettik. Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'evi yaktı' diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını kapatmış. Evden çıkar çıkmaz üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ve çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Güvenlik görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar yanmaya başlayınca. Kapı da kapalıymış. Ben 'kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun' dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum, yangın nedeniyle hepsi tahliye edilerek dışarı çıkarıldı" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Eskişehirİşten Kovulan KapıcıBinayı Ateşe Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 7 Kasım 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 7 Kasım 2021
Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı
Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı
Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları, düne göre düştü
Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları, düne göre düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim