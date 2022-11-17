Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107
Flaş Haber
Tüp gaza zam...
Kapat

İstiklal bombacısı Adliye'de

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:20
303 Okunma
İstiklal bombacısı Adliye'de



İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 zanlı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl izni kanun teklifiyle gündemde: Hangi ülkelerde uygulanıyor?
Regl izni kanun teklifiyle gündemde: Hangi ülkelerde uygulanıyor?
Böyle getirildiler... İlk kez görüntülendiler
Böyle getirildiler... İlk kez görüntülendiler
Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu
Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim