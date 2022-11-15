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İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı. Gece yapılan çalışmanın ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.

15 Kasım 2022 Salı 09:26
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İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı



Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.

İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.

Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

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