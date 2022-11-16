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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı şüphelisi Suriye'de yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen Hüsam A.K. kod adlı örgüt mensubu Suriye Azez de, Türk emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 21:44
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı şüphelisi Suriye'de yakalandı



İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen Hüsam kod adlı terör örgütü üyesi, Suriye'nin Azez kentinde Türk polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

RESMİ İFADEDE TEKRARLADI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.

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