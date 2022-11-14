İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare!

İstanbul Beyoğlu'nda dün bir hain saldırı meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin olarak paylaşılan bir bebek arabasının görüntüsü ise yürekleri dağladı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

BEBEK TEDAVİ ALTINDA

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: ARABAYA SARILDIM AMA PATLAMA BİZİ DE FIRLATTI

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviniyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

"ARKADAŞIMLA GEZİYORDUK, BİR ANDA PATLAMA OLDU"

Öte yandan patlama sırasında İstiklal Caddesi'nde gezen 27 yaşındaki Ahmet Mert "Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik" dedi.

Kaynak: İHA-DHA