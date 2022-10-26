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İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İzmir'de istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan doktor H.B.C.'ye ev hapsi cezası verildi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 09:10
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İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi



İzmir'de istirahat raporu için para istediği iddiasıyla gözaltına alınan doktora adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktor H.B.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Müdürlük, hekimin açığa alındığını ve adli makamlara bilgi verildiğini açıklamıştı.

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